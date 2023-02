Palermo ricorda Biagio Conte a un mese dalla morte

Un mese fa ci lasciava Biagio Conte. Ad un mese dalla morte del missionario laico che ha speso tutta la sua vita per i poveri di Palermo, sono diverse le iniziative organizzate dai volontari per ricordarlo. Alcune messe sono state celebrate nella chiesa nella Missione Speranza e Carità in via Decollati dove è stato sepolto il frate.

Allo Sperone, luogo tanto caro al missionario, è stato realizzato un murales in largo Giuseppe De Felice Giuffrida spesso al centro di cronache di spaccio. L'autore è stato l'artista palermitano Igor Scalisi Palminteri.

Il titolo del dipinto, commissionato da don Ugo Di Marzo parroco della comunità pastorale Roccella-Sperone, che riprende uno scatto del fotografo Massimiliano Ferro, è 'Quello che rimane dopo una mareggiata". All'iniziativa hanno partecipato Iacp, Rotary Club Palermo Libertà, Colorificio Di Maria, Associazione Lcu Onlus, Siciliana Gru, ditta Torres e Fondazione Teatro Massimo.