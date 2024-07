Le indagini sulla morte dell'imprenditore Onorato, sulla fascetta c'è solo il suo dna e quello della moglie

I tasselli che portano a confermare la tesi del suicidio sono tanti e ora se ne aggiunge anche un altro: sulla fascetta stretta al collo dell'imprenditore Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, ci sono solo il suo dna e proprio quello lasciato dalla moglie nel tentativo di soccorrerlo. Le indagini sulla morte dell'architetto, ritrovato senza vita nel suo Suv, parcheggiato nella strada che costeggia via Ugo La Malfa, il pomeriggio del 25 maggio scorso, non sono chiuse, ma l'ipotesi di un omicidio si fa decisamente sempre più improbabile.

Resta comunque plausibile, invece, la possibilità che l'imprenditore sia stato istigato a togliersi la vita, subendo pressioni o ricatti tali da essere spinto a farla finita. Per ora però non emergono dati che possano confermare anche questa tesi: Onorato non avrebbe avuto problemi economici, le sue aziende risultano essere sane, né i suoi parenti hanno riferito di preoccupazioni che avrebbe manifestato prima di morire. Saranno gli ulteriori accertamenti sul cellulare - anche se finora non è emerso nulla che possa dare una spiegazione al gesto - ma anche le analisi scientifiche sulla macchina dell'imprenditore a chiudere il cerchio.

L'autopsia aveva già confermato che Onorato è morto per soffocamento e che sul suo corpo non c'era nessuna traccia di violenza o di graffi e ferite provocati da un tentativo di difendersi. La fascetta era chiusa sul lato anteriore del collo, un dato compatibile col fatto che possa averla stretta la stessa vittima. Non solo. Tutte le telecamere analizzate dagli investigatori - quelle della Circonvallazione, ma anche quelle di varie attività in cui quella mattina Onorato era andato - non hanno messo in evidenza compagnie strane o sconosciute, né che il Suv dell'uomo sia stato seguito e affiancato da un altro mezzo né vengono riprese persone che avrebbero potuto essere con lui nell'auto e che si sarebbero poi allontanate a piedi.