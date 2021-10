Nuovo aumento della mortalità a Palermo: a settembre +23% rispetto alla media degli ultimi 5 anni

Dopo un rallentamento registrato a luglio, a partire dai primi di agosto si è registrato un nuovo aumento della mortalità a Palermo. Il dato è contenuto nel Rapporto sull’andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane aggiornato al 5 ottobre 2021, a cura del ministero della Salute e del dipartimento di Epidemiologia Regione Lazio. Il documento conferma "il drammatico incremento della mortalità totale nella città di Palermo già rilevato nei precedenti rapporti".

Come rilevato nel Rapporto, "l’incremento registrato ad agosto è attribuibile in parte alla nuova ondata epidemica e in parte alle ondate di calore che hanno interessato soprattutto le regioni del Sud. Anche a settembre la mortalità è significativamente superiore all’atteso".

Nel dettagilio nel mese di gennaio i decessi rilevati a Palermo sono stati 763, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 684 (+79 decessi, pari a +12%); a febbraio i decessi rilevati a Palermo sono stati 575, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 588 (-13 decessi, pari a -2%); a marzo i decessi rilevati a Palermo sono stati 680, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 619 (+60 decessi, pari a +10%); ad aprile i decessi rilevati a Palermo sono stati 653, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 530 (+123 decessi, pari a +23%);a maggio i decessi rilevati a Palermo sono stati 548, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 469 (+79 decessi, pari a +17%); ai giugno i decessi rilevati a Palermo sono stati 545, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 448

(+97 decessi, pari a +22%); a luglio i decessi rilevati a Palermo sono stati 486, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 477 (+9 decessi, pari a +2%); ad agosto i decessi rilevati a Palermo sono stati 641, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 473 (+168 decessi, pari a +36%); a settembre i decessi rilevati a Palermo sono stati 538, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 437 (+101 decessi, pari a +23%).

Passando a un’analisi dei decessi settimanale, si rilevano dei picchi di eccesso di mortalità particolarmente elevati nelle settimane dal 20 al 26 gennaio (+34,5%), dal 24 al 30 marzo (+40,3%) e dal 14 al 20 aprile (+33,6%), dal 23 al 29 giugno (+45,5%) e nelle prime tre settimane di agosto: dal 4 al 10 agosto (+36,4%), dall’11 al 17 agosto (+68,2%) e dal 18 al 24 agosto (+38,6%).

In valore assoluto, dal 30 dicembre 2020 al 5 ottobre 2021, a Palermo si sono registrati 5558 decessi, con un incremento di 725 unità (+15,0%) rispetto alla media degli ultimi 5 anni.