Mortalità a Palermo, nel 2021 il 14% in più di deceduti rispetto alla media degli ultimi 5 anni

Febbraio è l'unico mese dell'anno scorso in cui i morti a Palermo sono stati inferiori alla media degli ultimi 5 anni, agosto invece il mese in cui si è verificato il maggior incremento dei decessi rispetto alla media quinquennale. Un anno, il 2021, il secondo con la pandemia Covid in atto, in cui si sono registrati, in totale, 7.109 decessi, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 6.235, con un incremento di 874 persone decedute, pari al 14%. È quanto emerge dal Rapporto sull'andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane aggiornato al 4 gennaio 2022, a cura del ministero della Salute e del dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio. "I dati contenuti nel rapporto – si legge nel report dell’Ufficio Statistica del Comune che ha curato il focus sulla città di Palermo - evidenziano un rallentamento della mortalità a ottobre (con valori allineati ai valori medi degli ultimi cinque anni) e una nuova risalita a novembre e dicembre, con valori sensibilmente più elevati rispetto alla media degli ultimi cinque anni".

I decessi a Palermo da gennaio a giugno 2021

Nel dettaglio: nel mese di gennaio i decessi rilevati a Palermo sono stati 763, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 684 (+79 decessi, pari a +12%); a febbraio 575, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 588 (-13 decessi, pari a -2%); a marzo 680, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 619 (+60 decessi, pari a +10%); ad aprile 653, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 530 (+123 decessi, pari a +23%); a maggio 548, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 469 (+79 decessi, pari a +17%); a giugno i decessi rilevati a Palermo sono stati 545, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 448 (+97 decessi, pari a +22%).

I decessi a Palermo da luglio a dicembre 2021

Passando al secondo semestre, nel mese di luglio i decessi rilevati a Palermo sono stati 486, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 477 (+9 decessi, pari a +2%); ad agosto 641, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 473 (+168 decessi, pari a +36%); a settembre 540, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 437 (+103 decessi, pari a +24%); a ottobre 469, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 465 (+4 decessi, pari a +1%); a novembre 528, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 478 (+50 decessi, pari a +10%); a dicembre 681, contro una media degli ultimi 5 anni pari a 567 (+114 decessi, pari a +20%).