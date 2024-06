Trovata morta la psicologa Vera Slepoj: quando Ferrara mandò il Palermo sul suo lettino

Una volta, con una mossa a sorpresa, il presidente del Palermo Giovanni Ferrara decise di portare tutta la squadra sul lettino di una psicologa. Lei era Vera Slepoj, la notizia fece in poco tempo il giro della Penisola, anche perché il club rosanero giocava in C e da tempo non finiva sulla ribalta nazionale (anche Gianni Mura si occupò della vicenda). Erano gli anni Novanta e i tempi erano completamente diversi rispetto a quelli di oggi, dove ogni squadra è seguita da uno psicologo. All'epoca no, fu una novità assoluta. La notizia è che Vera Slepoj non c'è più. E' morta nelle scorse ore improvvisamente a Padova. Scrittrice e psicologa, Slepoj era un volto noto anche in trasmissioni televisive nazionali. Aveva 70 anni.

"Il decesso, per un malore improvviso, è avvenuto all'interno della sua abitazione - si legge su PadovaToday -. Quando i sanitari del Suem 118 sono intervenuti, per la professionista non c'era più nulla da fare. Sarebbe rimasta vittima di un infarto fulminante. Nulla faceva ipotizzare ad una tragedia del genere, la psicologa non soffriva di particolari patologie e ieri sera 20 giugno aveva partecipato ad una cena del Lions, a Padova, mostrandosi come sempre allegra, presente, in perfetta forma. Sono già numerose le attestazioni di vicinanza ai familiari della psicologa pervenute non appena in città si è sparsa la voce della grave perdita. Una cosa è certa, da oggi il mondo della psicologia e non solo è più solo".

L'esperienza a Palermo

Stagione 99-2000. Il Palermo di Massimo Morgia è reduce dalla devastante delusione del campionato precedente, con la squadra che a lungo sogna la B e poi si squaglia in primavera. Sale in serie cadetta la Fermana, che alla fine del girone d'andata era penultima. Il Palermo invece improvvisamente sbanda, frana, crolla. Fino all'epilogo ai playoff col Savoia. Saltano i nervi a tutti: ai tifosi (che entrano in campo) e ai giocatori. Il Palermo chiude la partita in otto. Insomma, roba da psicologia applicata al calcio. E infatti nel novembre '99 arriva proprio una psicologa, Vera Slepoj, una delle più note e autorevoli psicoterapeute italiane e molto nota in quegli anni anche in tv.

Quel Palermo, allenato da Morgia, non ingranava. Proprio Morgia aveva salutato Palermo alla fine della stagione precedente. Poi, come nuovo allenatore, Ferrara scelse... il vecchio allenatore. Sempre Morgia, che però non è più quello dell'anno passato. Insomma, nel mondo rosanero bisognava rimettere ordine. Da qui l'ingaggio di Vera Slepoj, che si presentò così: "Entrare nella psicologia dei giocatori non è facile, utilizzerò tecnologie avanzate perché la squadra ne ha bisogno".

Giovanni Ferrara è contento. Si sottopone subito anche lui a una lunga seduta di psicoanalisi. "Sono felice per l'esperienza vissuta, mi sento meglio. Lei ci servirà a sbloccare i giocatori". In realtà l'avventura dura poco: appena pochi mesi, poi il Palermo esonera Morgia e prende Sonzogni. A marzo Vera Slepoj ha già lasciato Palermo. Il tempo però di restare - a suo modo - scolpita nella memoria del club.

Oggi Giovanni Ignoffo, una delle colonne di quel Palermo, una volta appresa la notizia della morte ricorda: "Vera Slepoj - dice a PalermoToday - era considerata la top player delle psicologhe. Facevamo delle sedute per le pressioni che ricevavamo dalla piazza e soprattutto lei ci aiutava a convivere con le ansie da prestazione. Devo dire che a qualcuno ha giovato, c’era particolare attenzione sul suo ingaggio da parte del Palermo proprio perché all epoca era una novità asssoluta. Ci tengo a fare le condoglianze alla sua famiglia".

Chi era Vera Slepoj

Vera Slepoj, 70 anni, aveva conseguito la laurea in Psicologia nel 1977 all'università di Padova. Discusse una tesi dal titolo “Devianza e i meccanismi di controllo in una società attuale”. La sua cultura e le sue capacità nel corso degli anni l'avevano portata ad avere anche una eccellente visibilità mediatica. Coordinò tra l'altro una rubrica sulla rivista Riza Psicosomatica, tra i periodici più apprezzati nel ramo della psicologia nazionale. Numerose anche le sue apparizioni sui quotidiani dove a lungo ha svolto il ruolo di editorialista in più testate proponendo sempre approfondimenti psicologici a fronte di eventi di cronaca che hanno caratterizzato gli ultimi anni di storia. Ebbe anche un impegno in politica prima con Alleanza Nazionale alle Europee del 1999, poi con l'Udc al Senato nel 2006.

A dimostrazione della flessibilità con cui Vera Slepoj svolgeva la sua professione con la massima passione, ebbe un ruolo di consulenza psicologica anche nel mondo dello sport: quella col Palermo fu l'esperienza più rilevante. Di prestigio i suoi ruoli di presidente della Federazione italiana psicologi e dell'International health observatory e la docenza all'università di Siena per Sociologia della Salute.