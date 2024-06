Barcarello, trovata morta sugli scogli una tartaruga Caretta caretta

E' stata trovata arenata sugli scogli, ormai senza vita, e con parte del carapace squarciato. Una tartaruga Caretta caretta è stata rinvenuta morta da un bagnante sugli scogli di Barcarello, proprio di fronte alla rotonda della borgata marinara. Il ritrovamento solo ieri anche se, dallo stato della testuggine, sembrerebbe che la morte possa risalire ad alcuni giorni addietro.

Ad avvistare la tartaruga ormai morta lungo la costa palermitana è stato Vincenzo Di Pietra, appassionato di pesca. "Mi trovavo a Barcarello in una zona abbastanza defilata rispetto al caos domenicale - dice a PalermoToday - perché mi stavo dedicando alla mia passione. Si trova in un punto difficile da raggiungere, è arrivata lì spinta dalle correnti del mare".

L'esemplare di Caretta caretta non aveva conficcato in bocca alcun amo e potrebbe essere morta dopo essere stata travolta inavvertitamente da un natante, fino allo spiaggiamento. "Questa zona è impervia - spiega ancora - e così questa piccola spiaggetta non è molto frequentata. Sono scogli frastagliati da raggiungere solo con le scarpe ai piedi. La tartaruga era già in stato di decomposizione, chissà quando è morta".

Qualche giorno fa, sempre a Barcarello, un bagnante aveva segnalato la presenza di un granchio blu, la specie "aliena" ritenuta predatrice per tutto l'ecosistema marino. Un crostaceo innocuo per l'uomo, ma pericoloso per vongole, cozze e alcuni pesci. Anche se le cose palermitano non sono una zona da bollino rosso per quello che viene definito "killer dei mari", negli scorsi mesi altri avvistamenti erano stati fatti a Romagnolo e a Sant'Erasmo.