La Kalsa piange la morte di suor Eusebia: una vita dedicata ai bimbi e ai poveri del quartiere

La Kalsa piange la scomparsa di suor Anna Eusebia, protagonista di tanti progetti dedicati ai più poveri e ai bambini del quartiere. La donna, 96 anni, appartenente all'istituto delle Artigianelle è morta intorno alle 5 di questa mattina. I funerali si terranno domani, alle 10.30, nella chiesa madre Santa Teresa. Parteciperanno diverse autorità, compreso il sindaco Leoluca Orlando.

Quasi due anni fa la suora contattò il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao per chiedergli se i volontari del reddito di cittadinanza potessero ripulire il giardino del Chiostro delle Artigianelle. La sua richiesta fu accolta. "Era una cittadina sposata con Dio che amava la sua citta - così la ricorda Nicolao -. Una donna iperattiva, umile. Dopo aver ripulito il giardino disse ai volontari: 'Non posso darvi soldi ma pregherò per voi affinchè abbiate un lavoro'. Sono molto molto addolorato dalla sua scomparsa. L'ho sentita l'ultima volta - conclude - per Natale, mi ha chiamato lei. Voleva capire come organizzare un'altra pulizia nel giardino del convento. Le avevo promesso che sarei andato a trovarla ma poi non l'ho fatto. Per questo sono rammaricato".