E' morta la sorella di Franco Franchi: Palermo dice addio al volto sorridente di Stefania Benenato

E' morta ieri allì'età di 89 anni Stefania Benenato, sorella minore dell'attore comico Franco Franchi. Stefania (Stefana all'anagrafe) era un volto noto a Palermo: sempre sorridente, ha dedicato la sua vita alla memoria del fratello scomparso nel 1992, che con Ciccio Ingrassia ha formato un duo comico irresistibile.

Una simpatia che sprigionava anche Stefania: aveva la battuta pronta e veniva spesso invitata nei salotti televisivi. Dalle emittenti locali fino alla Rai. Tra le altre si ricordano le sue apparizioni a I soliti ignoti e a La prova del cuoco con Antonella Clerici. In entrambe le trasmissioni ha raccontato scene di vita vissuta e aneddoti sul fratello e anche su Ciccio Ingrassia, ricordi condivisi assieme all'amico Giuseppe Li Causi (lo storico di Franco Franchi).

Da tempo malata di Alzheimer, la signora Benenato si era ritirata a vita privata. Tanti i messaggi di affetto e di cordoglio sui social. A ricordarla è anche Massimo Benenato, figlio di Franco Franchi: "Era la mia zia preferita - dice il nipote - anche perché aveva la stessa simpatia innata di mio padre. Purtroppo non ci vedevamo da qualche anno perché la malattia non le permetteva più di riconoscere nemmeno i suoi affetti più cari. La ricorderò sempre con il sorriso perché era gioiosa con tutti. Amava raccontare le barzellette e stare in sua compagnia era sempre uno spasso. Mi dispiace non averla potuta salutare".

“La scomparsa di Stefania Benenato lascia un vuoto nella nostra città. Il suo sorriso e la sua simpatia sono sempre stati coinvolgenti ed è con queste peculiarità che ha sempre portato avanti il ricordo del compianto fratello Franco Franchi. Il suo umorismo l’ha portata a essere sempre circondata da affetto. Il mio pensiero e la mia vicinanza in questo momento di dolore sono rivolti alla famiglia di Stefania Benenato". Così il sindaco Roberto Lagalla, apprendendo della morte di Stefania Benenato. Anche l'assessore alla Cultura, Giampiero Cannella ha espresso il cordoglio.

"Ha dedicato tutte le sue energie per mantenere vivo il ricordo del fratello, Franco Franchi, attore e caratterista geniale, figlio dell'anima cittadina più profonda e vera. Con la Benenato scompare una testimone diretta di una stagione nella quale la palermitanità è stata sinonimo di professionalità artistica, spettacolo, e leggerezza". Stefania Benenato sarà sepolta nella tomba di famiglia ai Rotoli. I funerali si terranno domattina, alle 11, nella cappella del cimitero.