Tragedia nel Lazio, consigliera comunale originaria di Partinico muore a 29 anni

Aveva solo 29 anni ed era la vicepresidente del Consiglio di Monterotondo, comune in provincia di Roma. E' morta Simona Amorello, la giovane partinecese laureata in Scienze infermieristiche che si era trasferita nel Lazio dove, nel 2019, aveva iniziato la sua carriera politica. "Sconvolto e profondamente addolorato, fatico a trovare le parole - scrive il sindaco Riccardo Varone - per esprimere la mia vicinanza a Salvatore, a Margherita e a Paolo per la scomparsa di Simona, amica, consigliera comunale e vicepresidente del Consiglio comunale. E' un giorno tristissimo per la comunità democratica, per quella cittadina, per le istituzioni di Monterotondo. Dire che mancherà a tutte e a tutti noi è banale e non rende minimamente l’idea di quanto sia sconvolgente l’addio che sono, che siamo costretti a darle. Un abbraccio commosso ai suoi cari e un bacio al cielo".

Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social dopo la morte della giovane di Partinico. "La nostra comunità democratica - ha detto Eleonora Mattia, consigliera della Regione Lazio - ha subito un lutto terribile. Inaccettabile. A 29 anni un' aneurisma se l'è portata via. Una di quelle notizie che non vorresti mai sentire e ti occorre del tempo per elaborare, capire e trovare delle risposte. Qui (foto in basso) eravamo felici e combattivi. Una accanto all'altra e orgogliose. Sono vicina alla famiglia di Simona e a tutta la comunità di Monterotondo”, scrive su Facebook pubblicando una foto che le ritrae insieme. “Ciao dolce giovane ragazza che la terra ti sia lieve. Terremo alto il tuo ricordo", conclude. Anche la Presidenza del Consiglio comunale di Partinico e il Consiglio esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia per la prematura scomparsa.