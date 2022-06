Mondello perde uno dei suoi simboli: è morta la mamma del Simpaty

Mondello perde uno dei suoi simboli: è morta Silvia Ienna, mamma e regina della cucina del Simpaty, a Mondello. La cuoca, nata a Palermo e cresciuta nella borgata, si è spenta oggi all'età di 85 anni. Con il marito Tanino Pizzo nel 1973 aprì il ristorante, che ai tempi era un bar, in piazza. "L'attività - racconta a PalermoToday la nipote Elena Francesco Zanghi - fin da subito punto di riferimento per i pescatori è presto diventato un luogo amato dalla Palermo 'bene' che amava degustare i suoi deliziosi piatti".

In particolare Silvia Ienne era conosciuta da tutti per il risotto alla marinara, apprezzato da clienti provenienti da tutto il mondo. A portare avanti l'arte della cucina sarà ora la figlia Domenica, conosciuta come Nelly, che già da 31 anni porta avanti in suo onore l'attività. I funerali della fondatrice del Simpaty si terranno nella chiesa di Mondello San Girolamo martedì mattina, 21 giugno, alle 9.