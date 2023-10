Mondello dice addio alla "signora Clelia": è morta la storica titolare del Baretto

Per tutti era e sarà sempre "la signora Clelia", non solo un nome da pronunciare così, senza cognome, sapendo di capire esattamente di chi si sta parlando, ma simbolo e volto di una pagina di storia di questa città. E' morta a 67 anni dopo una malattia Clelia La Terra, la storica titolare del Baretto di Mondello.

Sposata con Enzo Schillaci, è insieme al marito che inizia la sua avventura nel chiosco a Valdesi aperto dal suocero nel 1957 specializzato in gelati, granite e anche frappè. Per tanti anni resta lì, in quel bar che non è mai stato solo un bar o una gelateria, ma un pezzo della tradizione della borgata che ha visto passare generazioni di palermitani.

Dai nonni ai padri, fino ai figli, per oltre sei decenni il Baretto ha assecondato gusti e abitudini della città. E la signora Clelia, alla cassa come da tradizione, col suo tono di voce inconfondibile e la sigaretta sempre in bocca non ha mai negato, fino a notte fonda, qualche chiacchiera o aneddoto a chi passava da lì anche semplicemente per salutarla. Da Pif a Teresa Mannino, tanti i vip che negli anni dopo la brioche non rinunciavano a una foto ricordo con lei.

Poi un lungo contenzioso con la società Italo-Belga ha portato allo sfratto della famiglia Schillaci da quel chioschetto di appena 30 metri quadrati che non ha mai smesso di esistere nell'immaginario della gente, nonostante l'insegna dismessa. Qualche mese dopo, con il figlio Carlo, ha iniziato una nuova avventura in centro, in via Torrearsa, fino all'apertura questo inverno, sempre a Mondello (stavolta in via Teti) in un locale dieci volte più grande di quello storico.