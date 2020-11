Affidato l'incarico ai medici legali, l'autopsia chiarirà come è morta la piccola Marta

Stamattina la Procura ha dato l'incarico e oggi pomeriggio si sta svolgendo l'autopsia sul corpo della piccola Marta Episcopo, morta mercoledì a 10 anni durante l'ora di educazione fisica, alla media Vittorio Emanuele Orlando di via Lussemburgo. I medici legali, come richiesto dall'aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Vincenzo Amico, dovranno chiarire le cause del decesso della bambina.

Gli esiti dell'esame si conosceranno nelle prossime settimane ed è difficile che possa trapelare qualcosa di decisivo subito, senza fare accertamenti approfonditi. L'ipotesi più probabile è che la piccola possa aver avuto un malore improvviso, anche se a dire della sua famiglia non soffriva di alcuna patologia. Dall'ispezione cadaverica, infatti, non sono emersi segni esterni legati alla caduta.

Ieri la scuola è rimasta chiusa e stamattina la dirigente Virginia Filippone ha voluto organizzare un momento di ricordo per la piccola alunna davanti all'istituto. La morte della bambina ha sconvolto tutti. Una volta eseguita l'autopsia, la sua salma sarà restituita alla famiglia.