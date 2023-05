Un quartiere a lutto: morta Rosa D'Angelo, la "siggiara" del Giardinaccio

Era considerata un simbolo del quartiere ebraico Meschita, ovvero quell'insieme di casupole tra il Ponticello, la via Calderai e la via del Giardinaccio. Rosa D'Angelo è morta ieri all'età di 89 anni. Da queste parti la conoscevano tutti. Aveva un soprannome: "a siggiara", perché impagliava le sedie. Una tradizione antica, che prevede buona manualità e una certa esperienza. Un mestiere che aveva imparato dalla mamma, anche lei "siggiara".

"Era un'icona del Giardinaccio", dice chi la conosceva bene. "Una vita, quella della signora Rosa, passata a ricostruire sedili di sedie in finocchietto - dice Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione -. Venivano dai più svariati paesi del circondario a cercare la signora Rosa, proprio per chiederle di aggiustare le sedie quando quel mestiere era un modo per arrangiarsi e che serviva per mettere qualcosa in tavola. Il quartiere in queste ore la saluta con affetto, consapevole di avere perso un pezzo di storia durata oltre 70 anni".