Tragedia a Villa Sofia, ragazza incinta di 28 anni muore in ospedale

Morta una ragazza al sesto mese di gravidanza e con lei il bimbo che portava in grembo. Tragedia oggi a Villa Sofia dove una 28enne, Giorgia M., è deceduta in circostanze ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione sarebbe arrivata accompagnata dai familiari che avrebbero preferito portarla in auto invece di attendere l'ambulanza. Dalle prime informazioni la vittima è arrivata in ospedale già in arresto cardiaco: i medici avrebbero provato a rianimarla per oltre un'ora. Per lei però non c'è stato niente da fare. Nel giro di mezz'ora davanti al pronto soccorso sono arrivate decine di persone tra parenti e amici della 28enne. Sul posto gli agenti di polizia, anche in tenuta antisommossa. La salma, in attesa di disposizioni da parte della Procura, è stata portata nella camera mortuaria presidiata da due pattuglie (Articolo in aggiornamento).

