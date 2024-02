Partanna perde la sua pediatra, morta la "dottoressa dei bambini" Maria Pia Antinori

Era arrivata dopo 3 anni vissuti con disagio da migliaia di bambini e dalle loro famiglie che, finalmente, avevano trovato una figura di riferimento. Qualcuno l'aveva anche scelta privatamente come pediatra, in attesa che quell'incarico temporaneo diventasse definitivo. A giorni, dopo l'ufficialità sulla graduatoria, le avrebbero assegnato i primi pazienti per iniziare questa avventura. Poi la tragedia: Maria Pia Antinori, medico specializzato in neonatologia con una lunga carriera alle spalle, è deceduta nei giorni scorsi. Sarebbe stata lei uno dei quattro pediatri dell’Asp destinati al Pta Albanese, che presto avrebbero preso servizio coprendo Partanna, Mondello, Addaura, Valdesi, Tommaso Natale, Pallavicino e Marinella.

Antinori, sposata e madre di tre figli, aveva 58 anni e si era laurea a novembre del 1990. Nel '94 aveva conseguito la specializzazione in Pediatria, iniziando la sua carriera al servizio dei più piccoli. Ha lavorato in quasi tutte le cliniche della città e all'ospedale Buccheri La Ferla. Da circa 10 anni prestava servizio all'Asp 6, occupandosi di guardie mediche al punto di primo intervento alla Casa del Sole, coprendo perlopiù il ruolo del pediatra di base. "Per me il contatto coi bambini è salutare - aveva raccontato in un’intervista a PalermoToday - entro subito in simbiosi. Da neolaureata ho lavorato a Partanna, ora torno perché è qui che i miei piccoli hanno bisogno di me".

A novembre 2022, infatti, era stata lei, con un incarico di un anno, a colmare il vuoto che si era creato nell’area di riferimento dopo il pensionamento di alcuni colleghi. E proprio in questi giorni, al termine delle procedure sarebbero servite per l'ufficializzazione della graduatoria e la nominare dei pediatri del Pta Albanese, lei e gli altri tre colleghi avrebbero iniziato a ricevere le prime richieste dai pazienti che finalmente avrebbero avuto il loro medico di base. Alla luce di quanto accaduto l'Azienda sanitaria provinciale, dopo aver ricevuto tutta la documentazione necessaria, procederà con lo scorrimento per andare a occupare anche la quarta casella rimasta vuota dopo la tragedia.