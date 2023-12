Palermo piange la morte di Nadia Speciale, imprenditrice della comunicazione

E' morta oggi all'età di 69 anni Nadia Speciale, imprenditrice della comunicazione. Cominciò giovanissima nell’agenzia Pubilla che divenne nel giro di poco tempo una delle più innovative realtà imprenditoriali a Palermo. Qua conobbe Ferruccio Barbera, figlio del presidentissimo del Palermo Renzo: dal loro matrimonio è nato il loro unico figlio, Lorenzo, anche lui ormai da anni inserito nel mondo della pubblicità.

Nadia Speciale curò anche la storica visita in Sicilia del Dalai Lama e del celebre attore americano Richard Gere. Divenne poi il direttore creativo dell’agenzia Aryadeva. Anche il Palermo Calcio oggi ha espresso tutto il proprio dolore per la sua scomparsa. "Il Palermo - si legge in una nota pubblicata sui canali social rosanero - partecipa al cordoglio per la scomparsa di Nadia Speciale, da sempre legata alla famiglia Barbera e animatrice entusiasta della nascita del Palermo Women del 2019".