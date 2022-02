E' morta Monica Vitti, quel suo accento siciliano ne "La ragazza con la pistola"

"E' morta Monica Vitti!". L'annuncio ufficiale è stato dato a Sanremo, dove è in corso il Festival. L'attrice aveva 90 anni. Alla notizia, tutti i giornalisti della sala stampa allestita al Casinò si sono alzati in piedi per un lungo, commosso applauso alla grande attrice scomparsa.

Nata a Roma il 3 novembre 1931, da bambina aveva vissuto a Messina per circa otto anni a causa del lavoro del padre. Nella sua lunga carriera recitò in oltre 50 film. Fu la tormentata Claudia in "L'avventura" (1960), film girato anche a Bagheria. Villa Palagonia divenne il set di uno dei capolavori di Michelangelo Antognoni. Il regista ferrarese sfruttò per le riprese soprattutto gli interni del piano nobile dell’edificio, in particolare Sala degli Specchi.

Monica Vitti fu anche la protagonista de "La ragazza con la pistola", un film del 1968, diretto da Mario Monicelli. Interpretò magistralmente Assunta Patanè, una giovane impetuosa siciliana, innamorata del compaesano Vincenzo Macaluso, sequestrata da alcuni suoi compari e condotta in una masseria: nel film l'uomo ambiva ad un'altra e ripiegò poi su Assunta. Monica Vitti recitò con tanto di accento siciliano, in una pellicola che a distanza di 50 anni è ancora ricordata come una delle più belle e frizzanti commedie italiane del periodo.