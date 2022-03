E' morta a 45 anni Monia Rizzuto, l'imprenditrice che fondò i negozi Il mostro e Trench

Occhi verdi e un sorriso sempre impresso che, purtroppo, si è spento nel pieno dei suoi anni. Aveva 45 anni appena Monia Rizzuto, volto noto del tessuto imprenditoriale palermitano. Insieme ai fratelli Massimo e Roberto gestiva i negozi Trench di via Gaetano Daita e corso Finocchiaro Aprile. E' morta dopo aver lottato contro una malattia che in breve tempo non le ha lasciato scampo.

Appassionata di moda da sempre, fondò il marchio "Il mostro", storica insegna di abbigliamento in città. Fu La Mecca di moltissimi giovani che in quel negozietto di via Gaetano Daita riuscivano a trovare capi di buon gusto consigliati da una padrona di casa che si faceva voler bene (fidelizzando la sua clientela) per i suoi modi gentili e sempre garbati.

Adesso che Monia Rizzuto non c'è più a piangerla sono i tantissimi amici che ha lasciato e che, non avendo mai avuto figli, erano diventati la sua famiglia. "Non sapevi ancora cosa la vita avrebbe avuto in serbo per te da lì a oggi, ma hai mantenuto la tua parola - scrive Elena -. Hai combattuto sino all'ultimo respiro. Mi dicesti: sono una Rizzuto, devo dare onore a mio padre che ha superato mille intemperie. La tua forza è stata d'esempio per tutti noi. Ti continuo a scrivere mentre le lacrime scendono incontrollate e immagino cosa mi diresti adesso".