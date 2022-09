Grave lutto per l'ex Palermo Fabio Liverani, morta a 46 anni la moglie Federica

Grave lutto per l'ex giocatore del Palermo, Fabio Liverani. A soli 46 anni è morta la moglie Federica Frangipane, malata da tempo. Lascia due figli di 13 e 17 anni. Sconvolto il mondo del calcio, da cui stanno arrivando tantissimi messaggi di cordoglio.

Liverani, attuale allenatore del Cagliari, ha indossato la maglia del Palermo in due tempi diversi. La prima volta da giovanissimo, nella prima metà degli anni Novanta, e poi dal 2008 al 2011, quando fu il cervello della squadra che sfiorò la qualificazione in Champions League con Delio Rossi alla guida. E' stato centrocampista, tra le altre, di Lazio e Fiorentina. Nel corse della carriera da allenatore si è seduto finora sulle panchine di Genoa, Lecce e Parma.

Fabio Liverani e la moglie Federica si erano conosciuti sui banchi di scuola a 13 anni. Poi il matrimonio. "Un ringraziamento a tutti quelli che ci sono vicini in questo momento - ha scritto su Instagram l'ex centrocampista del Palermo -. Saluteremo Federica giovedì 22 settembre alle 11. Le esequie si terranno nella chiesa di San Giuseppe Cafasso in via Camillo Manfroni, a Roma".

Liverani ha poi rivelato l'ultimo "desiderio": quello di "aiutare Ifo, la struttura che ha offerto a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante. Sarà cura delle famiglie Frangipane e Liverani approntare un progetto di solidarietà in memoria della nostra amata Federica".

Anche il Palermo ha inoltrato un messaggio di cordoglio al suo ex giocatore: "Tutta la famiglia rosanero - si legge in una nota diramata dai profili social del club - si unisce al dolore di Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie Federica".