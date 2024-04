Università in lutto per la morte di Mattea Corrao, dipendente per tanti anni dell'ateneo, che si è spenta dopo una lunga malattia. Dagli uffici di viale delle Scienze esprimono il più sentito cordoglio per la scomparsa della donna che faceva parte del personale tecnico-amministrativo della biblioteca della facoltà di Ingegneria. "I colleghi del sistema bibliotecario - si legge in una nota - la ricordano con affetto per la sua dedizione intelligente al lavoro, il suo spirito intenso e generoso, la sua energia e la sua tenacia, la dignità e la forza dimostrate nell'affrontare una lunga e devastante malattia, il suo sorriso genuino e radioso".