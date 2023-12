Lutto nel mondo teatrale palermitano. E' morta l’attrice palermitana Maria Zappalà, punto di riferimento del teatro di via Autonomia Siciliana. A dare la notizia nelle scorse ore è stato il figlio Franco: “Come in un soffio sei andata via. Mamma Maria, sei stato il cuore pulsante della nostra vita, del nostro lavoro, della nostra esistenza. Ricordo la tua frase, che mi dicevi sempre: ‘Vabbè, non ti preoccupare, vai avanti’”.

I funerali saranno celebrati domani - sabato 30 dicembre - alle 11 nella Sala del Regno dei testimoni di Geova in via Rosario da Partanna 18. Successivamente, attorno a mezzogiorno, la salma sarà portata in teatro di via Autonomia Siciliana per una sosta di mezz’ora, prima di essere tumulata. Intanto dal Nuovo Teatro Zappalà fanno sapere che i concerti previsti oggi e domani non andranno in scena nelle date previste: verranno recuperati il 5 e 6 gennaio.