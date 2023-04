E' morta la mamma di Totò Schillaci: "Grazie, mi hai sempre dato tutto quello di cui un figlio ha bisogno"

"Fai buon viaggio mamma. Grazie". Con questo messaggio, comparso sulla sua pagina Instagram, Totò Schillaci ha voluto dare l'ultimo saluto alla madre, Giovanna, morta a 76 anni. "Non ci sono parole giuste per momenti come questi, se non dirti grazie - ha scritto Schillaci -. Grazie per quello che sono, per quello che ho ottenuto, le mie vittorie sono state anche le tue di vittorie".

Mamma Giovanna ha sempre rappresentato un punto fermo per il figlio. La donna, insieme al marito Mimmo, era diventata popolare nella magica estate del 1990 quando esplose la favola di Totò Schillaci e durante il mondiale italiano la sua casa del Cep era meta di pellegrinaggi di palermitani ebbri di gioia.

Sotto a quell'appartamento, ad ogni vittoria della Nazionale, praticamente sempre propiziata da una rete di Totò, si raccoglieva una folla di gente osannante. Quel grande striscione tricolore sul balcone - con scritto "Totò facci sognare" - era diventato il simbolo di una generazione. E Totò Schillaci - nell'estate del 1990 - non era solo il figlio di mamma Giovanna - ma di una nazione intera.

L'ex bomber oggi ha salutato la madre con queste parole: "Mi hai sempre amato, mi hai sempre difeso, mi hai sempre dato tutto quello di cui un figlio ha bisogno. Abbiamo fatto un viaggio stupendo insieme, pieno di sacrifici, cambiamenti, soddisfazioni, vittorie ma anche momenti bui e tormenti, ma il tuo affetto per me e per noi, la tua famiglia, non è cambiato. Possa tu riposare in pace ed essere sempre nei nostri ricordi. Ti amo, il tuo Salvo, è così che amavi chiamarmi".