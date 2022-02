Morta Liliana Ferraro, magistrato che collaborò con Falcone al ministero della Giustizia

Liliana Ferraro, 78 anni, magistrato che collaborò con Giovanni Falcone al ministero della Giustizia è morta a Roma dopo una breve malattia. Dopo la strage di Capaci, Ferraro prese il posto proprio del giudice, ucciso il 23 maggio 1992, alla Direzione degli Affari penali.

"Apprendo con grandissimo dispiacere della scomparsa di Liliana Ferraro, amica e preziosa collaboratrice di Giovanni al ministero della Giustizia. Donna di grande intelligenza e capacità ha contribuito alla nascita della Fondazione intitolata a mio fratello", ha detto Maria Falcone, sorella del magistrato e presidente della Fondazione Falcone. "Grazie al suo impegno - continua - venne costruita in soli sei mesi l’aula bunker in cui fu celebrato il maxiprocesso alla mafia. Fu così possibile realizzare quel che Giovanni riteneva essenziale: e cioè che proprio a Palermo, dove la mafia mostrava il suo volto più feroce, si tenesse il dibattimento che per la prima volta aveva portato alla sbarra centinaia di boss, gregari e uomini d’onore di Cosa nostra”.