Una vita dedicata ai diritti degli animali: addio alla volontaria Lia Palazzolo

Maestra di danza, amica degli animali e animo nobile. E' morta dopo una lunga malattia Lia Palazzolo, volontaria palermitana di 64 anni. Ex ballerina, una vita spesa per cani e gatti bisognosi di una famiglia e di tanto affetto, aveva scelto di abitare in montagna - a Belmonte Mezzagno - per accudire quanti più amici a quattro zampe potesse.

Con lei va via un pilastro del volontariato palermitano, una maestra di danza e di vita per moltissimi che oggi piangono la sua morte. Non si è mai scoraggiata Lia. "Non ha mai concesso alla malattia di renderla meno libera e meno indipendente" commenta adesso chi le voleva bene. "Cercava di aiutare nelle adozioni, teneva i cani in stallo e - racconta una collega a PalermoToday - aveva salvato migliaia di cani dalla strada. Si prodigava per tutti, per chiunque ne avesse bisogno. Era in prima linea per i diritti degli animali, sempre pronta con la sua tranquillità e la sua dolcezza. Una persona che rimpiange tutto il mondo del volontariato. A casa sua tanti cani e soprattutto tanti pappagallini che aveva salvato da bracconaggio e vendite illegali".

Dal mondo del volontariato a quello della danza oggi sono in tanti a ricordarla. "In tanti anni di sofferenza - scrive Alessandra - ci avevi abituati a tutto, soprattutto alla tua forza e al fatto che riuscivi a superare qualsiasi cosa e questo epilogo improvviso non se lo aspettava proprio nessuno. Mancherà tantissimo anche a me vedere i tuoi radiosi sorrisi, i tuoi buongiorno in compagnia dei tuoi animali che tanto amavi e ai quali non hai mai rinunciato nonostante la grave malattia, grande esempio di amore e fedeltà. Con te se ne va una grande persona, una di quelle che fa male sapere che non c’è più. La tua forza, il tuo lottare nonostante tutto e il tuo sorridere sempre, sono cose che porterò per sempre nel mio cuore".

A farle da eco una sua ex allieva. "Tu innamorata delle mie gambe e dei miei piedi, io - ricorda Maria Grazia - della tua persona e del tuo cuore sincero. Così passai dalla pre dance alle tue lezioni alla sbarra con ragazze di circa 10 anni più grandi di me. A fine lezione mia mamma, dandoti del lei, ti chiese un parere e la tua risposta che mai dimenticherò fu: tua figlia può rimanere attaccata a me quanto vuole. Lì capimmo chi era Lia e ci affiddammo totalmente".