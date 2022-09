Atletica palermitana in lutto, è morta Letizia Buggea

E' morta durante la scorsa notte Letizia Buggea, ex atleta palermitana e segretaria dell'Acsi (Associazione centri sportivi italiani) provinciale. Aveva 57 anni e si è spenta dopo una lunga malattia. Durante la sua carriera professionista era stata un’eccellente saltatrice. Atleta poliedrica, aveva giocato anche come portiere di pallamano nella squadra Matteotti, raggiungendo la Serie A con la maglia del Trapani.

Classe 1965, quando aveva appena 20 anni - nel 1985 a Catania - era riuscita a saltare fino a 1,71 nell'alto. Terza di sempre in Sicilia. E sempre nella città etnea vinse il titolo regionale dell'alto in una gara memorabile. Era il 1990. Dopo il ritiro si era dedicata anche alla carriera da allenatrice. La Fidal la ricorda così: "Da grande combattente ha lottato fino alla fine con tutte le sue forze, come ha sempre fatto nella sua vita".