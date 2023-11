Grave lutto per l'ex ds del Palermo Calcio Giorgio Perinetti, muore a soli 34 anni la figlia Emanuela

È morta a Milano, a soli 34 anni, Emanuela Perinetti, influencer marketing manager nel mondo del calcio e figlia dell'attuale responsabile dell'area tecnica dell'Avellino calcio, Giorgio Perinetti, ex ds del Palermo Calcio . La donna si è spenta dopo una malattia e un periodo di ricovero ospedaliero dovuto all'aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Emanuela Perinetti, laureata in Innovation management alla Luiss di Roma, aveva sempre lavorato nel mondo del calcio. Negli anni in cui il padre lavorava per la società rosanero, ha vissuto e studiato a Palermo. Nel tempo aveva conquistato una notevole fama e la sua presenza e la sua professionalità nel campo calcistico erano riconosciute da appassionati e addetti ai lavori. La notizia del suo decesso è stata diffusa ieri sera (mercoledì 29 novembre) al fischio finale di Avellino-Juve Stabia, gara valevole per la Coppa Italia di serie C, quando il club irpino si è chiuso nel silenzio stampa per mostrare vicinanza al proprio direttore.

Perinetti, manager di lunghissima data, ha vissuto da vicino la tragedia della perdita di sua figlia, tornando a Milano nel pomeriggio per starle accanto. Il dolore si somma a una precedente tragedia familiare, con Perinetti che nel 2018 aveva già affrontato la scomparsa della moglie Daniela, deceduta a causa di un tumore al seno. Il Palermo calcio, tramite i social, ha espresso il suo cordoglio all'ex direttore sportivo rosanero.

Fonte: MilanoToday