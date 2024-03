Morta la giornalista Debora Borgese, a lungo collaboratrice del presidente dell'Ars

È morta a causa di una malattia la giornalista catanese Debora Borgese, che avrebbe compiuto 43 anni a giugno. La comunità della Stampa parlamentare siciliana, in un messaggio social, si stringe ai familiari e agli amici di Debora Borgese, ricordando la sua lotta contro la malattia "che non le aveva impedito di continuare a sperare e non aveva spento la sua voglia di vivere".

Borgese è stata a lungo collaboratrice del presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, seguendolo come addetta stampa nella sua attività politica. Era entrata a far parte dello staff di Galvagno a Palazzo dei Normanni, poi la malattia l'aveva costretta a rivedere i suoi piani di vita.

Lo stesso Galvagno oggi l'ha ricordata in un post Facebook: "Non è semplice trovare le parole per esprimere ciò che si prova quando viene a mancare una persona a te cara, specie se questa è un vulcano che ti ha accompagnato sin dai primi passi da deputato regionale - si legge -. Debora ha lottato come solo lei sapeva fare per rimanere su questa terra ma non ce l'ha fatta. Non facciamo altro che rimandare a domani quando non capiamo che la vita scivola via in fretta e va goduta momento dopo momento. Mancherai come non mai, che la terra ti sia lieve. Ciao Debora".

La redazione di PalermoToday si stringe attorno alla famiglia di Debora.