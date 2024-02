Morì a 49 dopo un intervento al Policlinico, 11 medici finiscono a processo

L'intervento chirurgico che avrebbe dovuto salvarla si era invece rivelato fatale: Daniela Stifanese, 49 anni, sposata e madre di due figli, era infatti deceduta pochi giorni dopo un'operazione eseguita al Policlinico per rimuovere un meningioma (un tumore benigno) alla testa, il 9 maggio del 2021. Una morte per la quale oggi il gup Filippo Serio ha deciso di rinviare a giudizio 11 medici che seguirono la paziente. Il processo inizierà il 15 maggio davanti alla quinta sezione del tribunale monocratico.

Nello specifico, gli imputati sono Giovanni Grasso, in qualità di medico chirurgo e primo operatore, Paola Montesu e Fabio Torregrossa (entrambi aiuto chirurgo durante l'intervento), ed i neurochirurghi Maria Angela Pino, Domenico Messina, Luigi Basile, Antonino Costa, Rosa Maria Gerardi, Carlo Gulì, Domenico Iacolpino e Rosario Maugeri. Nel processo sono parte civile i parenti della vittima, che sono assistiti dagli avvocati Salvatore Modica, Tiziana Monterosso, Ambra Di Cristina e Sergio Sparti.

L'operazione fu effettuata il 3 maggio del 2021 e, come ricostruito attraverso una consulenza dai sostituti procuratori Luisa Vittoria Campanile e Federica La Chioma, Grasso, Montesu e Torregrossa avrebbero asportato soltanto una parte del meningioma e non avrebbero poi provveduto ad una manovra fondamentale in questi casi, la decompressione, proprio per evitare problemi alla paziente. La donna già qualche giorno dopo l'intervento, il 7 maggio, avrebbe avuto una grave crisi e sarebbero dunque emersi chiaramente i segni clinici delle sue difficoltà, ma nessuno degli altri medici imputati - secondo l'accusa - avrebbe operato correttamente per curarla e così il 9 maggio era spirata.