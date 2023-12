Morì a 49 anni dopo un intervento al Policlinico: chiesto il processo per 11 medici

Da un po' di tempo avrebbe avuto una serie di mancamenti e le sarebbe capitato di perdere anche l'equilibrio e per questo si era rivolta al Policlinico per cercare di capire quale fosse il problema. I medici le avevano diagnosticato un meningioma (un tumore benigno) alla testa e avevano stabilito di operarla per rimuoverlo. Ma per Daniela Stifanese, 49 anni, sposata e madre di due figli allora minorenni, quell'intervento, anziché salvarla, si era rivelato fatale: la donna era infatti deceduta pochi giorni dopo, il 9 maggio del 2021, in ospedale. Una morte che, secondo la Procura, sarebbe stata provocata dalla negligenza e dall'imperizia di ben 11 medici che seguirono la paziente e per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio.

L'udienza preliminare si è tenuta questa mattina davanti al gup Filippo Serio, ma è stata rinviata a fine gennaio. A rispondere di omicidio colposo ci sono Giovanni Grasso, in qualità di medico chirurgo e primo operatore, Paola Montesu e Fabio Torregrossa (entrambi aiuto chirurgo durante l'intervento), ed i neurochirurghi Maria Angela Pino, Domenico Messina, Luigi Basile, Antonino Costa, Rosa Maria Gerardi, Carlo Gulì, Domenico Iacolpino e Rosario Maugeri. Hanno chiesto di costituirsi parte civile i parenti della vittima, che sono assistiti dagli avvocati Salvatore Modica, Tiziana Monterosso, Ambra Di Cristina e Sergio Sparti.

L'operazione fu effettuata il 3 maggio del 2021 e, come ricostruito attraverso una consulenza dai sostituti procuratori Luisa Vittoria Campanile e Federica La Chioma, Grasso, Montesu e Torregrossa avrebbero asportato soltanto una parte del meningioma e non avrebbero poi provveduto ad una manovra fondamentale in questi casi, la decompressione, proprio per evitare problemi alla paziente. La donna già qualche giorno dopo l'intervento, il 7 maggio, avrebbe avuto una grave crisi e sarebbero dunque emersi chiaramente i segni clinici delle sue difficoltà, ma nessuno degli altri medici imputati - secondo l'accusa - avrebbe operato correttamente per curarla e così il 9 maggio era spirata.