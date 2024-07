Il mare di Ustica e una vita per gli altri: è morta Cristiana Filippone, la figlia dell'architetto Rosanna Pirajno

Ustica, viaggi e sorrisi. Questi gli ingredienti della sua vita. E' morta a 52 anni Cristiana Filippone, amministrativa dell'agenzia assicurativa di famiglia. Stroncata da un male incurabile è stata uno dei pilastri dell'agenzia, prima sotto l'insegna Ina e poi Generali a piazzale Ungheria. "Sempre pronta a risolvere qualsiasi problema - dice a PalermoToday chi la conosceva bene e lavorava con lei -. In questi anni della malattia è stata un esempio fino all'ultimo".

Era innamorata della Sicilia e del mondo, che aveva scoperto viaggiando. Ma il suo lembo di terra preferito era e restava Ustica. Il suo buon ritiro vista mare, dove passava il tempo libero ammirando quei paesaggi che l'avevano stregata da ragazzina, quando se ne innamorò e la scelse per trascorrerci ogni estate non tradendola mai più. Sempre pronta per una nuova avventura in compagnia di amici e parenti che restavano stregati dalla sua dolcezza. Una "toca", così come la ricorda oggi chi le voleva bene.

Figlia di Rosanna Pirajno, architetto e docente universitario, ma soprattutto anima e volto di quella parte di Palermo sempre in prima linea per la cultura, per la valorizzazione dei tesori cittadini, dalla madre aveva ereditato la gentilezza e il sorriso. Quando nel 2018 morì quella madre che per lei era stato un pilastro, raccolse ogni insegnamento di resilienza. "E' stata il motore di un cambiamento culturale per la città, ma soprattutto chi mi ha insegnato come affrontare il dolore" diceva ricordando come insieme abbiano superato la scomparsa di un'altra sorella.

Adesso sono in molti a ricordare momenti di vita trascorsi con lei. "Abbraccia Rosanna e Manù, insieme spaccate tutto lassù. E continua a sorridere e ad amare come hai fatto qui con noi" ricorda Alessandra. "Non so dove vanno le persone quando scompaiono, ma so dove restano. Il tuo sorriso rimarrà sempre nel nostro cuore" dice invece Luisa. "Vai via ridendo… Cercando di non fare male a nessuno. Sei e rimarrai dentro di noi" è invece il ricordo del cugino Vittorio Filippone.