E' morta a 42 anni Costanza Panico, la figlia dell'ex candidata sindaca Rita Barbera

Una vita per le donne con le donne, così come sua madre le aveva insegnato. E' morta a 42 anni dopo una breve malattia Costanza Panico, insegnante di pilates che a Palermo aveva aperto il suo centro e figlia di Rita Barbera, ex direttrice del carcere Ucciardone e candidata sindaca alle scorse elezione comunali con la sua lista civica.

L'impegno civile e sociale al fianco della città, dei più fragili e delle donne, le idee per rendere il suo mondo un posto migliore è un seme che è germogliato all'interno della sua famiglia. Ed era proprio la famiglia il senso della vita di Costanza, mamma di due bambini, moglie, figlia e sorella che credeva nella forza della squadra, così come diceva anche alle sue allieve.

Quando la madre, Rita Barbera, comunicò che si sarebbe candidata alla guida di Palazzo delle Aquile, trovò in lei il primo incondizionato supporto. "Quando nella mente di mia madre è balenata quest’idea folle - diceva - le ho detto che era un progetto fattibile ma soprattutto auspicabile. Le ho detto 'mamma devi far sapere non solo cosa puoi fare per questa città, ma anche cosa hai già fatto'".

Un esempio, per Costanza, che raccontava a tutti la potenza della sua donna preferita. "La direttrice del Pagliarelli ha fatto cose straordinarie senza soldi - raccontava - senza attingere dalle tasche dei cittadini per creare un futuro migliore per i detenuti, per dargli la possibilità di cambiare il loro percorso che sembrava già scritto. Io penso che lei debba utilizzare la sua tenacia, la sua bravura, la sua professionalità e la sua esperienza per tentare di dare a noi palermitani la possibilità di vivere in una Palermo degna della sua bellezza".