"Morì dopo due operazioni, ma non fu colpa dei medici": condannati i parenti della vittima

La protesi all'anca che le era stata impianta al Rizzoli di Bologna si era spostata e così, M. B., una palermitana di 75 anni, era stata ricoverata alla Casa di cura Torina per un intervento a febbraio del 2005. Per via di alcune complicazioni era stata operata una seconda volta, ma alla fine, in condizioni disperate era stata trasportata alla Rianimazione dell'Ingrassia, dove era deceduta il 5 marzo del 2005. Il marito ed i figli hanno fatto causa alla Torina e a un chirurgo, ritenendo che M. B. non fosse stata adeguatamente curata e che sarebbe morta proprio per gli interventi errati, ma ora la terza sezione monocratica del tribuale civile ha deciso di condannare proprio loro, i parenti della vittima.

Secondo il giudice Paolo Criscuoli, infatti, alla luce degli esiti di una consulenza tecnica, la casa di cura e il medico non avrebbero avuto alcuna responsabilità nel decesso della paziente, che anzi sarebbe stata seguita correttamente e la cui morte sarebbe stata invece determinata da suoi problemi di salute precedenti. Da qui la decisione di condannare gli eredi a pagare complessivamente oltre 45 mila euro alle controparti, ovvero la Casa di cura Torina (rappresentata dall'avvocato Maria Grazia Torina), il chirurgo (difeso dall'avvocato Pasquale Mogavero), Zurich Assicurazioni (rappresentata dall'avvocato Giuseppina Spagnolo), Generali Italia (avvocato Giovanni Immordino) e Reale Mutua (difesa dall'avvocato Diego Ferraro, nella foto).

La donna era stata ricoverata il 15 febbraio del 2005 alla Torina perché la protesi all'anca, che le era stata precedentemente applicata al Rizzoli di Bologna, si era spostata. Il 28 febbraio era stata operata, ma il decorso clinico si era complicato con un'emorragia, per la quale la donna era stata sottoposta a diverse trasfusioni. Successivamente, il 4 marzo 2005, M. B. era stata nuovamente operata. Infine le condizioni della paziente erano ulteriormente peggiorate, tanto che era stata trasferita in Rianimazione all'ospedale Ingrassia, dove era deceduta il giorno dopo.

Secondo la famiglia, che ha avviato la causa civile nel 2019, la morte della donna sarebbe stata determinata dalla non corretta esecuzione di entrambi gli interventi chirurgici e dalle inadeguate cure che aveva poi ricevuto. Da qui la richiesta di risarcimento del danno. La Casa di cura Torina ha messo invece in evidenza come quando la paziente venne ricoverata le sue condizioni sarebbero state già gravi e che era stata allettata per diversi mesi. Inoltre sia a lei che che al marito sarebbe stata esposta la complessità del caso. In ogni caso, per la difesa, M. B. non sarebbe morta per un presunto errato operato del chirurgo ma per le sue stesse condizioni precarie di salute.

Ed è proprio questa seconda ricostruzione che il giudice ha accolto. Nella sentenza sottolinea come prima di essere ricoverata alla Torina la paziente "era già stata sottoposta nel precedente dicembre ad intervento di endoprotesi, dopo 9 mesi di allettamento, in un'altra struttura". Inoltre, una consulenza tecnica "ha ritenuto corretto e condivisibile l'operato del chirurgo nel corso del primo intervento. Quanto al secondo - scrive il giudice - la Ctu, in primo luogo, ritiene assai poco probabile che l'emorragia potesse essere correlata a specifiche pregresse condizioni della paziente, tali da rendere necessaria una diversa terapia o scelta chirurgica, risultando ben più probabile che la stessa fosse collegata ad una lacerazione dei tessuti già interessati dal precedente intervento".

Non solo. "La Ctu ha escluso la fondatezza della tesi dei consulenti dei ricorrenti circa la presenza di un'emoraggia 'imponente'". Non ci sarebbero dunque responsabilità da parte dei medici e "le spese di lite devono essere integralmente poste a carico di parte attrice". Da qui la condanna a versare oltre 45 mila euro per la famiglia della vittima.