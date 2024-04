Un'intera comunità sotto choc. Misilmeri a lutto per la morte di Chiara Maganesco, educatrice assai conosciuta nel comune palermitano. La donna si ieri a tarda sera all'età di 43 anni. "La nostra comunità è stata raggiunta dalla dolorosa notizia che tutti speravamo non arrivasse mai - dicono dagli uffici del Comune -. Chiara Maganesco ha troppo presto terminato la sua vita terrena per raggiungere il cielo. Il dolore, lo sgomento, la tristezza e la malinconia del cuore sono tangibili già da stanotte nella nostra città. Chiara era l’amica di tutti, Chiara era una meravigliosa educatrice del circolo didattico Vincenzo Landolina".

Fino a qualche giorno fa è stata a scuola con i suoi bimbi nonostante le tante, troppe difficoltà. "Chiara in queste ore viene definita dai suoi amici guerriera, capitano, esempio di vita e di lotta. Chiara era tutto questo e molto di più - dicono dal Comune -. Era soprattutto e prima di tutto una Mamma, una moglie, una figlia, una sorella e il primo pensiero va alla sua meravigliosa famiglia che stringiamo in un abbraccio forte e sincero. Si dice che si vivrà per sempre se ci sarà chi ci ricorderà - e noi Chiara - la tua comunità cittadina, ciascuna delle persone che hai incontrato durante questa tua breve ma intensa vita, ti ricorderemo per sempre, perché a ciascuno hai donato gioia, forza, allegria, voglia di vivere. Tu che lottavi e soffrivi insegnavi a noi la bellezza della vita. Ciao Chiara, fai buon viaggio e giunga a tutti i tuoi cari l’affetto e la gratitudine del sindaco Rosario Rizzolo e di tutta l’amminiatrazione comunale, ma soprattuto di tutti i cittadini di Misilmeri che hanno avuto il privilegio di conoscerti".