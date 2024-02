E' morta Caterina Zizzo, titolare del pub Laguna Blu: "Se ne va un pezzo di storia della movida"

Addio a un pezzo di storia della movida palermitana. E' morta, all'età di 55 anni, dopo una lunga malattia, Caterina Zizzo, titolare dal 1998 del Laguna Blu, ma conosciuto soprattutto come Caterina Pub. Il locale di via Squarcialupo è stato e continua a essere un punto di riferimento per giovani e non che gravitano nella zona del Conservatorio.

"Caterina si è vista passare tantissime generazioni davanti. Io per esempio avevo 15 anni quando l'ho incontrata per la prima volta e ora sono sulla quarantina", la ricorda un'amica. Caterina Zizzo, originaria di Villafrati, aveva iniziato a lavorare sin da ragazzina. "Prima è stata da Di Martino e poi ha deciso di intraprendere da sola un'attività", racconta ancora chi la conosceva bene.

E' nato così il Laguna Blu, che in pochissimo tempo è diventato Caterina Pub, grazie alla personalità della sua titolare e bartender che ha servito cocktail a migliaia di palermitane e palermitani amanti della vita notturna. Fino a pochi mesi fa, quando la donna, a causa delle sue condizioni di salute, ha lasciato le redini del locale al marito Maher Ben Mohamed. Nella stessa zona in cui si trova il pub, amici e conoscenti potranno dare l'ultimo saluto. I funerali, infatti, si terranno domani alle 10 nella chiesa di Santa Maria di Valverde, in largo dei Cavalieri di Malta, proprio di fronte al "Caterina pub".