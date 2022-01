Morta a 38 anni volontaria della Protezione civile, Bagheria sotto choc: "Sarai ricordata per sempre"

Bagheria in lutto per la morte di Carla Fricano, volontaria della Protezione civile di 38 anni, che recentemente tante volte aveva collaborato con l’amministrazione comunale per il controllo dei green pass in occasione di vari eventi. Si è spenta a causa di una malattia.

Dagli uffici del Comune l'hanno ricordata così: "L’amministrazione comunale - si legge - si unisce al dolore della famiglia di Carla Fricano scomparsa prematuramente all’età di 38 anni. Carla aveva collaborato con l’amministrazione comunale per vari eventi, come le presentazioni dei libri della rassegna “Bagheria Città che legge” che si sono svolti in sicurezza anche grazie al suo impegno. Nell’ambito comunale sarà ricordata sempre per il suo lavoro svolto con scrupolo e garbo".

I funerali di Carla Fricano si sono svolti questa mattina nella chiesa di Maria Santissima Addolorata ad Aspra.