La piccola Antonella morta per un "gioco" su TikTok, i suoi organi salveranno tre bambini

Quando i medici gli hanno spiegato che probabilmente la loro bambina non si sarebbe mai più risvegliata, i genitori hanno dovuto prendere una decisione difficile ma lo hanno fatto senza esitare, firmando il consenso per la donazione degli organi. Un atto d'amore in un momento di grande sofferenza che però potrà regalare un sorriso ad altri tre bambini. E' stato eseguito nella notte l'intervento sul corpo della piccola Antonella Sicomero, 10 anni, morta all'ospedale Di Cristina per una challenge su TikTok finita nel peggiore dei modi. Per chiarire ulteriormente come siano andate le cose la Procura ha disposto l'autopsia presso l'istituto di Medicina legale del Policlinico.

Intorno alle 13.30 di ieri i medici hanno constatato lo stato di morte cerebrale della bambina, ricoverata nella terapia intensiva pediatrica ed entrata in coma a causa di una "prolungata anossia cerebrale". Un'equipe ha prelevato gli organi di Antonella per il successivo trasporto a Roma e Genova. Il fegato destro, il pancreas e un rene andranno a un bimbo ricoverato all'Ospedale pediatrico bambino Gesù, mentre il fegato sinistro andrà un altro bambino che si trova nella stessa struttura. L'altro rene sarà trapiantato a un bambino ricoverato al Gaslini. Giudicati invece non idonei il cuore, l'intestino e i polmoni.

Lungo le stradine della Kalsa, il quartiere in cui vive la famiglia Sicomero, non si parla d'altro. Secondo quanto ricostruito a scoprire la tragedia sarebbe stata la sorellina di 5 anni di Antonella, trovata in bagno con la cintura di un accappatoio legata attorno al collo e fissata a un termosifone. Un "gioco" cui la bambina avrebbe partecipato intercettando tramite lo smartphone qualche video sulla "blackout challenge", una prova di resistenza in cui "vince" chi riesce a resistere di più alla condizione di asfissia. Un gesto che le ha bloccato il passaggio dell'ossigeno e che lentamente l'ha portata verso lo svenimento. Sono stati attimi terribili anche per i vicini. “Siamo corsi tutti in strada, sentivamo delle urla terribili", racconta qualcuno di loro.

Ma cosa sia accaduto realmente e cosa abbia portato alla tragedia di mercoledì sera all'interno dell'abitazione in vicolo Schiavuzzo (la strada che da piazza Rivoluzione porta alla Magione) che ha sconvolto l'esistenza del padre e della madre, incinta del quarto figlio, lo chiariranno le indagini della squadra mobile della polizia e la Procura.