Stroncata da un malore improvviso: morta ragazza di 23 anni

Tragedia a Casteldaccia. Una ragazza di 23 anni, Arianna Calì, è morta ieri sera dopo essersi sentita male mentre era in casa. Nonostante l’intervento dell’ambulanza del 118, la ragazza non ce l'ha fatta. Come riporta "La voce di Bagheria" le cause della morte sembrano essere dovute a un aneurisma.

Un intero paese adesso è sotto choc. "Il sindaco, il presidente del Consiglio, gli assessori e i consiglieri - è la nota che è apparsa questa mattina sulla pagina Facebook del Comune di Casteldaccia - si stringono al dolore della famiglia Calì per l'improvvisa e immatura perdita della loro amata figlia".

Arianna Calì, descritta da chi la conosceva come una ragazza sempre allegra e solare, aveva appena conseguito la laurea in psicologia all’Università di Palermo e aveva frequentato il liceo classico di Bagheria.