E' morta nella sua abitazione perché i sanitari del 118, per via dei roghi che stanno interessando la città, non sono riusciti a prestarle soccorso e a raggiungere casa sua. Un'anziana donna di 88 anni, Rita Gaetana Pillitteri, in precarie condizioni di salute e con la febbre alta, ha chiesto l'intervento dei soccorritori. Il grosso rogo divampato nella zona di San Martino delle Scale, però, ha impedito loro di raggiungere la sua abitazione prima che fosse troppo tardi.

"Non abbiamo mai visto nulla di simile a San Martino delle Scale - racconta un residente - eravamo accerchiati dal fuoco da Bellolampo e da Palermo. Non potevamo andare da nessuna parte. Abbiamo trascorso la notte in piazza. Sono state ore terribili".