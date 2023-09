Morso da una vipera mentre passeggia in un bosco: un uomo salvato in extremis dal 118

Morso a un piede da un vipera mentre passeggia in un bosco. E' successo a Marineo, ad un uomo di 58 anni che, solo grazie ai soccorsi tempestivi, coordinati dalla centrale operativa del 118, è stato salvato in extremis: il veleno del serpente, infatti, era già andato in circolo quando due ambulanze sono intervenute per soccorrerlo.

L'uomo ha raccontato che il rettile aveva la testa triangolare e una lunghezza inferiore ai 50 centimetri e così i medici hanno capito che si trattava di una vipera. Un mezzo del 118 è stato poi inviato all'ospedale Giglio di Cefalù per prelevare - come riporta il sito dell'Ansa - l'antidoto, che è stato iniettato al paziente al Civico di Palermo.

L'uomo, a cui è stata salvata la vita, si trova in osservazione nel nosocomio del capoluogo.