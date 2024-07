Morso da un ragno violino, morto un carabiniere di 52 anni

Sembrava un banale arrosamento alla caviglia dopo il morso di un ragno mentre faceva giardinaggio a casa sua, lo scorso weekend. Invece col passare delle ore la situazione è peggiorata fino al ricovero all'ospedale Cervello di mercoledì e alla morte, avvenuta questa mattina. Così un carabinieri di 52 anni di Isola delle Femmine, Franco Aiello, in servizio nel reparto Scorte di Palermo ha perso la vita. La causa secondo i medici è da ricondurre proprio al morso del Loxosceles rufescens, comunemente conosciuto come "ragno violino".

Il morso solitamente è indolore e i sintomi possono comparire da diverse ore a 48-72 ore. In alcuni casi - si legge su un sito specializzato - causa solo moderato prurito e arrossamento locali, che passano da soli in poco tempo senza ulteriori complicazioni. In altri invece il ragno inietta una citotossina che, specialmente in soggetti deboli o debilitati, può causare loxoscelismo, ossia la formazione prima di un edema, e poi di un’ulcera necrotica più o meno estesa. La gravità della situazione dipende comunque dalla localizzazione del morso e dall’estensione della cancrena, oltre che dai relativi rischi indiretti di infezione, che possono andare a sommarsi ad eventuali altre patologie da cui è affetto il soggetto morso. In caso di morso accertato è sempre opportuno avere il parere di un Centro antiveleni.

"Caro Frank - scrivono il gruppo Facebook di isola delle Femmine - qui mancherai a tutti, i ricordi, sono l’arma più potente di tutte: nessuno è in grado di cancellarli e quelli più forti sopravvivono persino al tempo che fugge senza pensare alle vittime che miete. Mancherà soprattutto la tua sincerità, il tuo modo di vedere la vita e di affrontare il mondo; mancherà di te il tuo essere amico e confidente, il tuo essere custode prezioso di tanti nostri segreti. Ci mancherai in tutti i modi in cui una persona può mancare".