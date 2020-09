Trasporti, da Moovit nuova funzione per monitorare il tasso riempimento dei bus

"A breve nell'app Moovit sarà disponibile la nuova funzione per monitorare in tempo reale il tasso di riempimento dell'autobus in arrivo. Per conoscere in anticipo se al completo, con soli posti in piedi, a sedere o vuoto". Lo annuncia in un tweet Moovit, l'app per i pendolari con oltre 800 milioni di utenti nel mondo, presente a Palermo.

"La nuova funzionalità sarà disponibile qualche giorno dopo la ripresa delle scuole - spiegano da Moovit - uno strumento utile che permetterà a chi si muove con il trasporto pubblico locale di sapere se il mezzo in arrivo alla fermata è completo o meno e di conseguenza valutare un mezzo di trasporto alternativo per spostarsi all'interno della citta'". Nel caso in cui l'autobus o il tram risulterà completo, Moovit indichera' anche "le alternative per raggiungere la destinazione: dai monopattini elettrici, agli scooter in condivisione, dal bike sharing ai taxi", concludono.