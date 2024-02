L'ex deputato leghista Pillon contro il monumento al cane Aron: "Nessuno pensa ai bimbi uccisi dall'aborto"

"A me spiace molto per il cane bruciato, ma addirittura un monumento? C'è uno stridente contrasto tra cura per gli animali e disinteresse per gli umani. Ogni giorno vengono uccisi 175 bambini italiani con l'aborto, 6 milioni di morti dal 1978. Chi ricorda quei cuccioli d'uomo?". E' il contenuto di un post pubblicato su Facebook qualche giorno fa dall'ex deputato leghista Stefano Pillon, che ha contestato in questo modo la decisione del Comune di Palermo di realizzare un monumento per Aron (dato alle fiamme in piazza Croci dal suo proprietario), e tutti gli animali vittime di violenza, accogliendo la proposta di un imprenditore salentino.

Pillon non è certamente nuovo a queste polemiche e le sue battaglie contro l'aborto sono ben note. Alle sue parole replica ora l'Aidaa (Associazione italiana difesa degli animali ed Ambiente): "Pillon si è detto contro il monumento ad Aron? Una sua opinione che non interessa a nessuno, e comunque si metta l'anima in pace perché il monumento si farà nonostante la sua contrarietà. Quello che invece indigna è il paragone fatto tra la vicenda di Aron e la legge sull'aborto, accostamento - proseguono gli animalisti - che non solo non c'entra niente ma che ancora una volta mette in evidenza come questo signore non abbia rispetto per il trauma psicologico delle donne che, non certo a cuore leggero, decidono di interrompere la gravidanza. Questo atteggiamento di Pillon - conclude Aidaa - è semplicemente volgare, vergognoso ed irrispettoso".