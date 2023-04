Montemaggiore Belsito si prepara alla festa de "I Virgineddi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Montemaggiore Belsito, come tradizione l' 1 Maggio , si prepara alla sentita festa dei "VIRGINEDDI" , in onore del patriarca San Giuseppe. Una festa che riporta tanta gioia e felicita' e molti sorrisi sui volti dei piu' piccoli, che purtroppo molto spesso sono meno fortunati nella prosperita' delle loro tavole imbandite familiari. Una festa quella dei "Virgineddi" che richiama anche l'interesse dei tanti turisti, che scelgono la nostra bella Sicilia , per le loro vacanze. I preparativi mirano oltre che ad addobbare i meravigliosi altari con "u Laureddu"(spighe di frumento), alle tante funzioni religiose, per non parlare delle grandi tavolate ricche di tante buonissime pietanze che vanno dal dolce al salato, tutto scrupolosamente autoctono locale del territorio Montemaggiorese. Sara tutto ospitato quest' anno nelle splendida cornice della suggestiva Piazza Roma.

Il programma. Alle ore 11,00 ci sara' la benedizione delle tavolate Alle ore 12,00 degustazione delle pietanze della tradizione le tavolate di San Giuseppe i "Virgineddi". Il Patriarca San Giuseppe i "Virgineddi" unbintera comunita' quella montemaggiorese, che da sempre si rivolge a lui con dedita e sentita preghiera a protezione di tutte le famiglie. Giuseppe Mesi