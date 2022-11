Montemaggiore Belsito presa d'assalto per la sagra dell'olio e della mandorla pizzuta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Grande successo a Montemaggiore Belsito per la prima edizione della sagra, dedicata all'olio e alla mandorla pizzuta, che si è svolta da venerdì a domenica.

Letteralmente presa d'assalto piazza Roma. Molte le aziende locali che hanno riempito gli stand con le loro produzioni artigianali, a partire dalle carne esclusivamente allevata in territorio locale alle creme spalmabili alla mandorla Pizzuta, passando per le buste di frutta secca, i raffinati olii aromatizzati, la profumata e speziata porchetta la salsiccia con mandorle, la birra, i formaggi e i dolci tipici, come la cubbaita, i buccellati con ripieno ai fichi, il miele, le mandorle tostate, le nocciole, i fichidindia.

Presenti anche gli alunni dell'alberghiero di Cefalù, nonché molti artisti e artigiani abili nella lavorazione di bellissimi monili e accessori esclusivamente realizzati a mano. A dare un tocco di colore allegria e bravura un composto e preparato gruppo folkroristico, che ha allietato i presenti con musiche e balli tradizionali siciliani.

L'obiettivo della sagra, che si spera nel tempo diventi una tradizione, è di far conoscere le aziende locali e stimolare le future generazioni a investire nel territorio.

Giuseppe Mesi