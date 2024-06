La responsabilità della prevenzione degli incendi in emergenza acqua: un impegno corale per la sicurezza del territorio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La responsabilita' della prevenzione degli incendi in emergenza acqua, un impegno corale per la sicurezza del territorio siciliano. Il 20 Giugno 2024 alle ore 9,30 a Montemaggiore Belsito (PA), all' aula consiliare si svolgera' un importante evento aperto dal Sindaco Antonio Mesi, che iniziera' e concludera' i lavori, del presidente del consiglio Dott. Cosimo Gullo, moderera' l'evento l'architetto Salvo Alleca, responsabile del servizio territoriale del DRPC Sicilia. Per la provincia di Palermo. L' evento vedra' la partecipazione dei sindaci madoniti nelle vesti di autorita' locali della protezione civile, del territorio, con il presidente della medesima ASAEL , Matteo Cocchiare, unica organizzazione di volontariato della protezione civile a Montemaggiore Belsito, da un anno circa sede decentrata sul territorio di Alia. L' evento e' rivolto alle aziende agricole locali e alla cittadinanza, emergenza su emergenza. Gli incendi soprattutto nei periodi estivi, una delle maggiori minacce per il patrimonio naturale e umano, della Sicilia, una terra ricca di bellezze naturali ma anche estremamente vulnerabile . La prevenzione degli incendi non e' solo una questione tecnica ma un dovere civico, che coinvolge numerosi attori delle istituzioni locali, alle associazioni di volontariato , passando per le forze dell'ordine e i singoli cittadini . In questo contesto spicca l'esempio virtuoso del comune di Montemaggiore Belsito, guidato dal primo cittadino il Sindaco Antonio Mesi, impegnato in prima linea nella tutela del territorio. Le associazioni di volontariato svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione degli incendi. Questi gruppi sono spesso i primi a intervenire, in caso d'emergenza e si occupano di attivita' fondamentale come la sensibilizzazione, la pulizia dei boschi e la creazione di barriere taglia fuoco. Montemaggiore Belsito, rappresenta un modello virtuoso di come la collaborazione tra diverse realta' possa portare a risultati concreti. Grazie alle maestranze locali, con la partecipazione attiva della comunita', il comune ha adottato, un piano che prevede azioni concrete, come la pulizia dei terreni la manutenzione delle strade forestali e l'organizzazione di esercitazioni periodiche per simulare situazioni di emergenza. Montemaggiore Belsito e tutta la comunita', possono fare la differenza proteggendo il territorio siciliano e preservare le meraviglie naturali per le future generazioni. Vedra' anche la partecipazione del dirigente generale: Battaglia Giuseppe, generale Capo del CFRS, Salvatore Cocina: dirigente generale capo della DRPC