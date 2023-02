Trasi....Carnalivari a Montemaggiore Belsito: gli eventi in programma

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Trasi....Carnalivari a Montemaggiore Belsito. L' associazione Genius Loci, con il patrocinio del comune di Montemaggiore Belsito, ha organizzato con cura l'inizio festoso del carnevale, con numerosi eventi che scorreranno in diverse date. Con tanta allegria Domenica 12 Febbraio, ci saranno diversi gruppi appiedati che sfileranno con bellissimi costumi, per la vie del paese, per poi concludere nella suggestiva Piazza Roma, con tanta animazione organizzata , dall' associazione "Madagascar" l' isola dei monelli". Lunedi 20 febbraio alle ore 10,00, si svolgera' il magico spettacolo di marionette per la gioia dei bambini, dell' I.C. Mons. Arrigo, a cura della compagnia "la casa di Creta" sempre presso il centro polifunzionale Giovanni Paolo II. Il carnevale montemaggiorese avra' termine il Martedi' 21 Febbraio con l' allegra e colorata animazione per i bambini della scuola dell'infanzia e primaria, sempre nelle stesse strutture. Si chiudera' con tanta buona musica e sfarzose e ricche maschere il carnevale con una meravigliosa serata danzante per tutta la comunita' montemaggiorese , presso il centro polifunzionane Giovanni Paolo II. Il Carnevale una festa dove tutto si veste di liberta' armonia e spensieratezza. Giuseppe Mesi