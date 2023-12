Il villaggio di Natale distrutto a Montelepre, il sindaco presenta denuncia contro i vandali

Il sindaco di Montelepre, Giuseppe Terranova, ha presentato denuncia ai carabinieri contro i vandali che hanno devastato il villaggio di Natale.

"Carissimi concittadini, come al solito gli imbecilli non mancano. Ieri sera un gruppetto di idioti ha distrutto una parte delle scenografie del Villaggio degli Elfi presso il parco urbano. Con tanta cura, con tanta passione, con amore l’associazione degli Armiggiusi, per settimane e nottate intere hanno preparato e poi collocato, allestimenti e scenografie - dice il sindaco - e poi uno o più scervellati hanno distrutto solo per il gusto di distruggere".

"E' stata presentata denuncia ai carabinieri e sono in corso indagini tramite anche la visualizzazione di telecamere interne ed esterne al parco urbano. Agli Armiggiusi tutta la nostra solidarietà, vicinanza e collaborazione. La programmazione odierna del Villaggio degli Elfi è sospesa per condizioni meteo avverse".