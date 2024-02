A Montelepre la sacra rappresentazione del processo a Gesù

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Viene comunemente chiamata "Processione dei Misteri" quella che, a Montelepre, si svolge dal primo pomeriggio della Domenica delle Palme (il 24 marzo prossimo), rispettando una tradizione ormai secolare, che risale alla prima metà del settecnto, quando su testo di Luigi Sarmiento, prese il via una rappresentazione sacra dalle chiare finalità mistagogiche, oltre che devozionali.

Si tratta, in verità, di una lezione di catechismo che dura diverse ore, che sfoglia il grande libro della Bibbia - vecchio e nuovo testamento - e riporta in ottanta "quadri" gli eventi e i personaggi più rilevanti della storia sacra. Ben oltre quattrocento figuranti, tra donne, uomini e bambini (non mancano agnellini, pecore e, spesso asini e cavalli) in ben confezionati costumi d'epoca, che, uscendo dalla chiesa madre, sfilano per le vie cittadine come pagine di lettura del Mistero della Salvezza.

Una seconda rappresentazione più dettagliata viene effettuata nella quinta Domenica di quaresima, in cammino verso la Pasqua, ed è il "Processo a Gesù", che si svolgerà il 16, 17 e 30 marzo prossimi: si tratta du una drammatizzazione religiosa itinerante, dove le scene si svolgono in luoghi diversi. Questa è una rappresentazione dell'evento storico religioso della Passione e morte di Gesù, che si effettua dal 1979 ad opera dei giovani delle due parrocchie del paese.

Oltre 50 personaggi e figuranti interpretano l'evento storico: da Gesù e sua madre, da Pilato a Erode, da Hanna a Caifa, i sommi sacerdoti, indossando per l'occasione costumi d'epoca. Questa viene curata dall'associazione nazareth di Montelepre, il suo svolgimento avviene in date e luoghi diversi, i più caratteristici di Montelepre.

Sabato 16 Marzo alle 20,30 - Ultima Cena e cttura di gesù nell'anfiteatro all'interno del Parco Urbano. Gesù davanti al Sinedrio, rinnegamento di Pietro e impiccagione di Giuda presso il sagrato della chiesa di Santa Rosalia.

Domenica 17 marzo alle 15.30 - Processo davanti a Pilato, presso il sagrato della Chiesa di San Giuseppe. Gesù davanti a Erode, dinanzi alla Torre Ventimiglia. Gesù da Pilato: flagellazione, crocifissione davanti al sagrato della Chiesa di San Giuseppe. Via Crucis per le vie del centro Storico. Incontro di Gesù con Maria e le pie donne e il cireneo, durante il percorso della via crucis. crocifissione e deposizione nell'anfiteatro allinterno del parco urbano.

Sabato 30 marzo, dopo la celebrazione della veglia Pasquale in ambedue parrocchie - La resurrezione di Gesù (Parco Urbano).