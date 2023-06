Accusati di bancarotta fraudolenta, sequestrati oltre 8 milioni a due imprenditori edili

Due imprenditori edili di Montelepre, appartenenti allo stesso nucleo familiare, di cui non vengono forniti i nomi, accusati di bancarotta fraudolenta sono stati raggiunti da un'ordinanza della Procura ed eseguita dalla guardia di finanza che dispone per loro il divieto di dimora nei comuni di Montelepre e Giardinello e i divieti di esercizio dell'attività imprenditoriale e di rivestire cariche in enti societari. Per loro è scattato anche un sequestro preventivo di oltre 8 milioni di euro.

Le indagini, condotte dai militari della compagnia di Partinico, hanno consentito di ipotizzare a carico degli amministratori delle due società azioni distrattive per oltre 1,3 milioni di euro, realizzatenella stragrande maggioranza dei casi con bonifici e prelievo di contanti dai conti aziendali per fini esclusivamente personali.

La cattiva gestione delle società fallite avrebbe determinato inoltre un’esposizione debitoria erariale di circa 7 milioni di euro, quantificata attraverso l'analisi economico finanziaria delle Fiamme gialle nonostante l’assenza dei bilanci e della documentazione fiscale nascosta per ostacolare la ricostruzione delle operazioni poste in essere.