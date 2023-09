Montelepre, in monopattino con la droga: carabinieri arrestano un 21enne

Il ragazzo è accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: è stato trovato in possesso di 84 grammi di hashish (in parte già divisa in dosi), di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento. Per l'indagato è scattato l'obbligo di dimora su disposizione del gip